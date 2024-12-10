Середня зарплата в Україні досягла $530 та на понад 50% перевищила довоєнний рівень

Середня зарплата штатних працівників зросла до 21 946 гривень

У 2024 році середня зарплата українців перевищила довоєнний рівень. Про це повідомила Державна служба статистики.

Так, середня зарплата штатних працівників зросла у третьому кварталі 2024 року на 22,3% – до 21 946 гривень.

Це вище на 56,6% порівняно із 2021 роком (14 014 гривень).

Зарплата також вища і у доларовому еквіваленті – 532 доларів. У 2021 році зарплата становила 514 доларів.

До слова, раніше ми писали, що конкуренція змусить роботодавців підвищувати зарплати – реальні доходи українців перевищать довоєнний рівень у 2025 році. Про це повідомляє йдеться у «Інфляційному звіті» Національного банку України за квітень 2024 року. Згідно із прогнозом, у 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 14,8%, реальної – на 8,1%. У 2025 році номінальна зарплата зросте на 14,2%, реальна – на 6,5%, а у 2026 році номінальна зарплата зросте на 8,6%, реальна – на 3,0%.

Окрім того, українські суб'єкти господарювання підвищують зарплати з метою утримання та залучення нового персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні. За даними Міністерства економіки України, середня зарплата за резюме на сайтах пошуку роботи зросла на початок квітня до 19 873 грн (16 464 грн на початку 2023 року). Зарплата у вакансіях збільшилася до 18 728 грн (14 715 грн в січні минулого року).

Також, Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив, що індексація пенсій відбуватиметься щороку з 1 березня.