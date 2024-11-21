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«Не допомога, а знущання». Жителі Білгородської області отримали вогнегасники від влади

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Не допомога, а знущання». Жителі Білгородської області отримали вогнегасники від влади
Росіяни отримали вогнегасники, щоб гасити пожежі після обстрілів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Гладков зауважив, що мешканцям прикордонних районів Білгородської області буде зручніше гасити вогонь самим після обстрілів

Жителям прикордонних районів Білгородської області роздали понад 9 тис. вогнегасників для того, щоб вони гасили пожежі після обстрілів. Про це повідомив голова регіону В'ячеслав Гладков.

«Може, хтось подумає, що інформація не найважливіша, але для нас, регіону, що воює, коли щодня йдуть обстріли, тут дрібниць не буває», – сказав Гладков.

Очільник області розповів, що роздавати вогнегасники мешканцям прикордонних сіл розпочали влітку. Він пояснив, що після атак безпілотників часто виникають пожежі, а машини рятувальників не завжди можуть доїхати до місця через ризик потрапити під повторний удар. Тому мешканцям, за словами Гладкова, буде зручніше гасити вогонь самим.

РосЗМІ пише, що одна з мешканок, звернувшись до губернатора, заявила, що це «має вигляд не реальної допомоги, а знущання». Гладков відповів, що це вигадала не адміністрація, а «попросили жителі села Безімено».

Нагадаємо, що 20 листопада у місті Губкін Білгородської області було успішно уражено командний пункт угруповання військ «Сєвєр» російської окупаційної армії.

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Теги: пожежа війна росія росіяни Україна обстріл Білгород

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