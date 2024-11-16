Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна отримає новий пакет допомоги від Естонії

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна отримає новий пакет допомоги від Естонії
Естонія надасть Україні боєприпаси
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міністр оборони Естонії заявив, що цей пакет допомоги не буде останнім

Сьогодні, 16 листопада, міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив про надання Україні пакета допомоги. Він включатиме техніку та боєприпаси
Про це повідомляє міністерство оборони Естонії.

«Незабаром виповниться 1000 днів відтоді, як Україні вдалося захистити свою свободу від агресора, сили якого переважають. Україна і надалі потребуватиме допомоги Естонії та вільного світу, щоб захистити себе. Цей пакет допомоги був зібраний з резервів наших Сил оборони, враховуючи потреби України, але при цьому таким чином, щоб не постраждала обороноздатність Естонії», – сказав Ханно Певкур.

Міністерство оборони Естонії зауважило, що у пакет допомоги увійшла військово-морська форма, прилади спостереження, приціли, засоби балістичного захисту та різні види боєприпасів.

«Цей пакет допомоги не буде останнім, і незабаром ми відкриємо щорічну програму підтримки естонських компаній на конкурсній основі, яка дозволить Україні отримати допомогу у виробництві продукції естонської оборонної промисловості. Це не лише підтримає Україну, але й економіку та безпеку самої Естонії», – додав очільник міноборони Естонії.

Нагадаємо, що Європейська комісія погодила виділення Україні €4,1 млрд у межах програми Ukraine Facility. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

 

Читайте також:

Теги: війна Естонія Україна військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці захищають не лише своє майбутнє, а й всього демократичного світу. Але чи розуміють це на Заході?
Проти України воює весь антизахідний блок. А що ж наші партнери?
26 жовтня, 15:00
Спробу нового наступу ЗСУ було зроблено безпосередньо через міжнародний кордон на північ від Харкова
ЗСУ намагалися закріпитися на Білгородщині – ISW
18 жовтня, 08:50
Орден «За мужність» – це українська державна нагорода, якою відзначають військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших за виявлену мужність та героїзм
Президент нагородив 281 нацгвардійця, 122 з них – посмертно
17 жовтня, 16:35
Ситуація на фронту станом на 23 жовтня
Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2024 року
23 жовтня, 00:24
Воїн виконував бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції/операції Обʼєднаних сил
Вважався зниклим безвісти від березня 2022 року. Згадаймо Руслана Штокала
30 жовтня, 09:00
Прогноз погоди на 3 листопада
Заморозки, але без опадів: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 06:00
Бойко, ймовірно, став першим журналістом, який загинув при нез'ясованих обставинах у незалежній Україні
Перше вбивство журналіста у Незалежній Україні? Згадуємо Вадима Бойка, який загинув у 30 років
5 листопада, 11:09
Зеленський розповів, що переведення воїнів в армії працюватимуть через застосунок «Армія+»
На кого пошириться можливість переведення між підрозділами ЗСУ: деталі від президента
12 листопада, 20:59
Зеленський висловився про перемовини з Росією
Президент назвав умову для перемовин з Росією
Сьогодні, 10:33

Політика

Україна отримає новий пакет допомоги від Естонії
Україна отримає новий пакет допомоги від Естонії
Польща анонсувала важливі переговори щодо війни в Україні
Польща анонсувала важливі переговори щодо війни в Україні
ЦВК Грузії офіційно затвердила перемогу «Грузинської мрії»
ЦВК Грузії офіційно затвердила перемогу «Грузинської мрії»
Зять Трампа формуватиме політику США на Близькому Сході – CNN
Зять Трампа формуватиме політику США на Близькому Сході – CNN
Дрони атакували нафтобазу у Калузькій області Росії
Дрони атакували нафтобазу у Калузькій області Росії
Глава МЗС України візьме участь у засіданні Радбезу ООН
Глава МЗС України візьме участь у засіданні Радбезу ООН

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2024
13K
Прогноз магнітних бур на 16-18 листопада: якою буде сонячна активність
9528
Чим нині займається авторка медреформи Уляна Супрун (фото)
5886
Шольц вперше за два роки провів переговори з Путіним: перші подробиці
5198
Справа «Доктора Пі»: львівський суд повністю виправдав Андрія Слюсарчука

Новини

«Ціни вдвічі вищі, ніж у Європі». Тимошенко оголосила війну аптечній мафії
Сьогодні, 13:45
Чому американці обрали Трампа? Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун знайшла пояснення
Сьогодні, 07:00
Росіяни вдарили дронами по Києву, до України прибув глава МЗС Японії: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно з проясненнями і без опадів: прогноз погоди на 16 листопада
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала майже три години
Сьогодні, 04:07
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua