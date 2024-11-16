Україна отримає новий пакет допомоги від Естонії

Міністр оборони Естонії заявив, що цей пакет допомоги не буде останнім

Сьогодні, 16 листопада, міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив про надання Україні пакета допомоги. Він включатиме техніку та боєприпаси

Про це повідомляє міністерство оборони Естонії.

«Незабаром виповниться 1000 днів відтоді, як Україні вдалося захистити свою свободу від агресора, сили якого переважають. Україна і надалі потребуватиме допомоги Естонії та вільного світу, щоб захистити себе. Цей пакет допомоги був зібраний з резервів наших Сил оборони, враховуючи потреби України, але при цьому таким чином, щоб не постраждала обороноздатність Естонії», – сказав Ханно Певкур.

Міністерство оборони Естонії зауважило, що у пакет допомоги увійшла військово-морська форма, прилади спостереження, приціли, засоби балістичного захисту та різні види боєприпасів.

«Цей пакет допомоги не буде останнім, і незабаром ми відкриємо щорічну програму підтримки естонських компаній на конкурсній основі, яка дозволить Україні отримати допомогу у виробництві продукції естонської оборонної промисловості. Це не лише підтримає Україну, але й економіку та безпеку самої Естонії», – додав очільник міноборони Естонії.

Нагадаємо, що Європейська комісія погодила виділення Україні €4,1 млрд у межах програми Ukraine Facility. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.