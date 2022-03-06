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    Економіка та фінанси

    Кулеба розказав, скільки допомоги вже надали партнери Україні

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    Світова спільнота разом з нами - Кулеба розказав, скільки допомоги вже надали партнери Україні
    Світова спільнота разом з нами
    фото: Маріуш Блащак

    Дипломатія працює над тим, аби українці отримували підтримку світу

    Від початку війни з Росією, з 24 лютого, через закордонні дипломатичні установи і за їхньої допомоги на рахунки НБУ, інших банків, а також через спецрахунки спільно з діаспорою, зібрано та перераховано в Україну вже €338 млн, $74,5 млн та 4 млн фунтів. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

    Також залучено 1133 т гуманітарних вантажів через хаби в сусідніх країнах. Ще майже 500 т відправлено прямим отримувачам в Україні.

    Крім того, отримано 66 тис. 384 одиниць захисту, зброї та інших товарів для військових (без урахування набоїв, їх більше 6 млн). Усе це – за період з 24.02 до 4.03.

    «Ця допомога теж вбила гвіздок у міф Путіна, що Україна нікому не потрібна, що світ байдуже ставитиметься до його агресії проти нас. Ми ведемо війну. Але ми не одні у цій війні», – наголосив Дмитро Кулеба.

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    Нагадаємо, напередодні Кулеба зустрівся з Блінкеном на кордоні з Польщею. Говорили про озброєння Україні та закриття неба.

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    Теги: українці Україна Дмитро Кулеба НБУ
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    Кулеба розказав, скільки допомоги вже надали партнери Україні