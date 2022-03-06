Кулеба закликав українців за кордоном вийти на потужні мітинги

Наступний тиждень стане тижнем боротьби за майбутню Європу та за майбутнє України в Європі

Міністерство закордонних справ закликало українців, які перебувають за кордоном, виходити на мітинги на підтримку вступу України до Європейського Союзу. Про це на брифінгу 6 березня повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Я закликаю кожного українця, який живе за кордоном чи тимчасово там перебуває, кожного члена української діаспори мобілізуватися і наступного тижня провести по всіх країнах ЄС потужні публічні заходи на підтримку швидкого прийняття України до ЄС», — сказав міністр.

Він закликав українців співпрацювати із місцевими силами.

«Об'єднуйтеся з місцевими активістами, медіа — мобілізуйтеся, побудуйте потужну кампанію, виступіть єдиним голосом. Зараз унікальний момент, ми фіксуємо в усіх країнах ЄС збільшення рівня підтримки членства нашої держави в ЄС. Це унікальний момент, на нашому боці — сотні тисяч і мільйони громадян країн-членів ЄС, достукайтеся, мобілізуйтеся до них і зробіть так, щоб їхні уряди почули їх. І щоб такі рішення щодо членства України в ЄС були ухвалені якнайшвидше», — наголосив Кулеба.

За його словами, наступний тиждень стане тижнем боротьби за майбутню Європу та за майбутнє України в Європі.

«Збирайтеся, мобілізуйтеся і ведіть Україну в ЄС», — наголосив міністр.

Додамо, що колишній головний дипломат України Павло Клімкін переконаний, що представники НАТО, якщо не можуть закрити небо над Україною, то мають приїхати сюди і виявити живу людську солідарність.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський переконаний: настав вирішальний момент, щоб закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС.

Раніше партія «Слуга народу» виступила із заявою засудження поточної реакції демократичних країн Заходу на російську агресію в Україні. Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей.