Головна Новини
search button user button menu button

До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня

Діана Гасюк
glavcom.ua
До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня
фото: glavcom.ua

Середня температура повітря вдень коливатиметься від +23 до +27 градусів

У понеділок, 18 вересня, очікується тепла та без опадів погода по всій території України, з мінливою хмарністю місцями. Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

Середня температура повітря вдень коливатиметься від +23 до +27 градусів, вночі – від +10 до +14 градусів. Переважатиме південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с. 

На заході країни вдень очікується +26 градусів, вночі температура опуститься до +13 градусів, а опадів не передбачається.

На сході України очікуються температури до +25 градусів вдень та до +10 градусів вночі, і теж опадів не очікується.

В центральній частині України, згідно з прогнозом синоптиків, температура вдень очікується близько +27 градусів, вночі ж – приблизно +10 градусів.

До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня фото 1

У столиці вдень повітря прогріється до +27 градусів, а вночі погода прохолодна, лише +10 градусів.

Читайте також: 18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: Укргідрометцентр повітря вітер традиції свято погода

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прискорити процес по F-16 для України не вийде уже через об’єктивні обмеження
Передача F-16 для України. Що треба розуміти
19 серпня, 12:15
Від народження Діви Марії світ став іншим
Різдво Пресвятої Богородиці. Чому це свято таке важливе для християн
8 вересня, 10:11
21 серпня – Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 серпня, 00:03
У вересні 2023 року українці матимуть 9 вихідних
Свята та вихідні у вересні: календар
21 серпня, 10:51
На Хмельниччині сильний вітер розкрив дах триповерхової будівлі
Зірвані прапори та розтрощені дахи: наслідки негоди в Україні (фото, відео)
31 серпня, 13:18
Літак Пригожина розбився 23 серпня
«Літак розсиплеться в повітрі»: Пригожин напередодні загибелі точно описав свою смерть
27 серпня, 15:12
Літак Пригожина розбився 23 серпня
Ексдепутат Держдуми розповів, хто віддав наказ ліквідувати Пригожина
27 серпня, 20:34
Найбільше досягнення українців у сфері авіапромисловості – літак Ан-225 «Мрія»
День авіації – особливе свято для України: історія, привітання та листівки
26 серпня, 11:40
12 вересня – День фахівця радіоелектронної боротьби ЗСУ
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 вересня, 00:04

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Путін зробив пропозицію Кім Чен Ину щодо окупованих територій – Центр нацспротиву
43K
Фото з Умані, яке «паралізує» Путіна
28K
«Їдять тортики», «б'ються зонтиками» і «не носять газет». На що скаржаться клієнти «Укрпошти»
19K
Посланець Папи Римського після візиту до Китаю взявся вихваляти Лаврова
12K
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
5830
Захід обрав варіант довгої війни в Україні

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:58
До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 06:52
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:50
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:32

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту