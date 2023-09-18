До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня

Середня температура повітря вдень коливатиметься від +23 до +27 градусів

У понеділок, 18 вересня, очікується тепла та без опадів погода по всій території України, з мінливою хмарністю місцями. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Середня температура повітря вдень коливатиметься від +23 до +27 градусів, вночі – від +10 до +14 градусів. Переважатиме південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

На заході країни вдень очікується +26 градусів, вночі температура опуститься до +13 градусів, а опадів не передбачається.

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На сході України очікуються температури до +25 градусів вдень та до +10 градусів вночі, і теж опадів не очікується.

В центральній частині України, згідно з прогнозом синоптиків, температура вдень очікується близько +27 градусів, вночі ж – приблизно +10 градусів.

У столиці вдень повітря прогріється до +27 градусів, а вночі погода прохолодна, лише +10 градусів.