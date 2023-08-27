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«Літак розсиплеться в повітрі»: Пригожин напередодні загибелі точно описав свою смерть

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Літак розсиплеться в повітрі»: Пригожин напередодні загибелі точно описав свою смерть
Літак Пригожина розбився 23 серпня
фото з відкритих джерел

Слова, сказані ватажком «вагнерівців», виявилися пророчими

Керівник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин напередодні падіння літака у Тверській області точно описав свою смерть. Відповідне відео опублікував Telegram-канал «Бутусов Плюс».

На опублікованих кадрах Пригожин каже, що РФ стоїть на межі катастрофи.

«Краще вбийте мене, я маю чесно сказати – Росія стоїть на межі катастрофи. Якщо сьогодні не відрегулювати всі гвинтики, літак розсиплеться в повітрі», – каже Пригожин.

Раніше фахівці у межах розслідування катастрофи літака у Тверській області Росії завершили проведення молекулярно-генетичних експертиз. Дослідження зокрема підтвердило загибель засновника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина.

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

До слова, журналісти з’ясували якою ракетою, ймовірно, було вбито терориста Пригожина. Ймовірно, літак з очільником ПВК «Вагнер» було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Зауважимо, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

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Теги: росія земля бізнес літак смерть розслідування повітря відео Євген Пригожин

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