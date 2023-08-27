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Ексдепутат Держдуми розповів, хто віддав наказ ліквідувати Пригожина

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ексдепутат Держдуми розповів, хто віддав наказ ліквідувати Пригожина
Літак Пригожина розбився 23 серпня
фото з відкритих джерел

Літак терориста був збитий двома ракетами С-300

До загибелі ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина може бути причетний міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Таку думку висловив російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, передає видання «Bild».

«Літак був збитий двома ракетами С-300 і був збитий того дня, коли було призначено нового командувача ВКС, який відповідно всю цю сферу безпосередньо курує замість друга Пригожина Суровікіна. Я в такі збіги не вірю, тому безпосередньо наказ мав віддавати саме Сергій Шойгу, який, як ми розуміємо, має до Пригожина особистий рахунок», – заявив Пономарьов.

Він припустив, що якби це була ініціатива самого Путіна, «то був би суто ФСБшний механізм ліквідації», наприклад отруєння або «нещасний випадок на полюванні в Африці».

Раніше фахівці у межах розслідування катастрофи літака у Тверській області Росії завершили проведення молекулярно-генетичних експертиз. Дослідження зокрема підтвердило загибель засновника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина.

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

До слова, журналісти з’ясували якою ракетою, ймовірно, було вбито терориста Пригожина. Ймовірно, літак з очільником ПВК «Вагнер» було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Зауважимо, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

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Теги: міністр депутат земля бізнес отруєння наказ літак смерть Сергій Шойгу розслідування Ілля Пономарьов повітря

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