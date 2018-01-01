До України прибув перший у цьому році балкер з вугіллям із ПАР

На борту балкера 73 тисячі тонн енергетичного вугілля

6 січня у морському торговельному порту «Южний» пришвартувалось судно Panamax QI XIANG. На борту балкера 73 тисячі тонн енергетичного вугілля із ПАР для ДТЕК. Як повідомляє прес-служба порту, станом на 9 січня, залишилось розвантажити менше 20 тисяч тонн вантажу. «Panamax QI XIANG - це вже восьмий балкер з ПАР для ДТЕК,



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Судно Panamax QI XIANG з вугіллям із ПАР

На борту балкера 73 тисячі тонн енергетичного вугілля

6 січня у морському торговельному порту «Южний» пришвартувалось судно Panamax QI XIANG. На борту балкера 73 тисячі тонн енергетичного вугілля із ПАР для ДТЕК.

Як повідомляє прес-служба порту, станом на 9 січня, залишилось розвантажити менше 20 тисяч тонн вантажу.

«Panamax QI XIANG - це вже восьмий балкер з ПАР для ДТЕК, який приймає ДП. Завершити розвантаження плануємо за півтори доби. Наступне судно з вугіллям очікуємо за тиждень», – сказав в.о. директора ДП «МТП «Южний» Віталій Жуковський.

Нагадаємо, 26 і 28 грудня 2017 року до морського торговельного порту «Южний» зі США прибули два судна з вугіллям.

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