Чи підуть 1 вересня діти до київських шкіл. Кличко озвучив плани

«Сьогодні робиться все, щоб діти 1 вересня сіли за парти в школах»

Київські школи готуються до нового навчального року. І міська влада робить усе, щоб 1 вересня діти сіли за парти в школах. Але все залежатиме від епідеміологічної ситуації в столиці. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання, отримані від користувачів Facebook.

«Департамент освіти КМДА створив групу з фахівців, яка вже 7 серпня представить план дій щодо початку навчального року в школах. Місто напрацювало кілька сценаріїв відновлення навчального процесу з огляду на епідеміологічну ситуацію. Сьогодні ми робимо все, щоб діти 1 вересня сіли за парти в школах», - сказав Кличко.

Він зазначив, що педагогічні колективи активно готуються до нового навчального року і планують свою роботу. Більшість закладів освіти, за кошти міста, вже придбали дезінфікуючі та антисептичні засоби, засоби індивідуального захисту. Та будуть готові до різних форматів навчання – виходячи з епідеміологічної ситуації.

«Хочу нагадати, що ми виділили майже чотири мільярди гривень на підготовку закладів до нового навчального року. Найбільше коштів – близько двох мільярдів - спрямували на ремонти в закладах освіти та на загальноміські програми», - додав мер Києва.

Так, цього року в столиці планують відкрити сім оновлених закладів освіти. Зокрема, три новозбудованих дитсадка та два – після повної реконструкції. Також мають завершити масштабні реконструкції з добудовами у двох школах.