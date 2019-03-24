Патріарх Філарет нагадав: «Правий сектор» міг взяти Лавру ще в 2014-му, але ми на це не пішли



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90-річний ієрарх Філарет має звання «почесного патріарха», але від цього його вплив та значення у новій церкві не похитнулись Фото: Станіслав Груздєв, Главком

«Все прийде мирним шляхом», - впевнений ієрарх

Духовенство Української православної церкви чітко говорить, що не застосовуватиме силу для залучення московських парафій в Єдину церкву. Про це в інтерв’ю «Главкому» наголосив патріарх Філарет.

«У нас була можливість після Майдану в 2014 році увійти в Києво-Печерську лавру і Правий сектор гарантував, що ми це зробимо. Але ми заборонили їм це робити. Не потрібно силою захоплювати. Все прийде мирним шляхом», - вважає ієрарх.

Він розказав, що на окупованому Донбасі досі залишаються парафії, які контролює помісна церква, але вони звершують богослужіння «катакомбно», підпільно.

«До храмів доступу не маємо. Порівняймо ситуацію нашої церкви на окупованій території України із ситуацією, в якій перебуває Московський патріархат в Україні. Чи переживають вони те, що переживають наші священики і парафіяни на окупованій території? Можуть вони сказати, що в Україні терплять те, що й наші там?» - розмірковує патріарх.

На закиди представників Московського патріархату про погрози і гоніння патріарх Філарет відповів, що гоніння – це слова, а фактів немає. «А ми факти наводимо. Закони написані, так звані, цією окупаційною владою, і це вже не слова, а дії. Дії показують, що наша українська церква на окупованій території, в Криму і на Донбасі, гнана. Права людини порушені. А в Україні права вірян Московського патріархату не порушуються. І в цьому різниця. А говорити можна про все що завгодно. Як сказав Господь, по ділах їх ви пізнаєте їх», - зазначив ієрарх.

На питання, як помісна церква може захистити свої храми в Криму, патріарх однозначно відповів: «Може тільки робити звернення в ООН та інші міжнародні організації. Вони діють. Наприклад, арештували архієпископа Климента, відпустили. Чому відпустили? Бо ми підняли галас».

Раніше патріарх Філарет озвучив прогноз, що більше двох третин парафій перейдуть з церкви Московського патріархату до Української православної церкви. Про це він розповів у першій частині інтерв’ю «Главкому». «Ми розраховуємо, що переважна більшість парафій повинна перейти з церкви Московського патріархату до УПЦ (загальне число парафій МП в Україні складає приблизно 12 тисяч – «Главком»). І це буде обов’язково. Це відбудеться чи за три роки, чи за п’ять, або і 25, але це відбудеться. Просто тому, що існуватиме українська держава. А існувати вона не зможе, якщо не буде єдиної православної церкви», − зазначив ієрарх.