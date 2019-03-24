Копію Томосу відвезуть українським полярникам в Антарктиду



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Митрополит Епіфаній вручить учасникам експедиції копію Томосу, яка буде зберігатися на станції «Академік Вернадський»

Учасники 24-ї експедиції відправляться на станцію «Академік Вернадський» 26 березня

Учасникам української експедиції в Антарктиді передадуть копію Томосу, яка буде зберігатися на полярній станції «Академік Вернадський». Про це повідомляє прес-центр Національного Антарктичного наукового центру.

«25 березня о 10.00 у Михайлівському Золотоверхому соборі владика Православної церкви України Епіфаній проведе молебень на щасливу подорож 12-ти українських полярників та на гарний початок їхньої роботи в Антарктиді. Владика вручить учасникам експедиції копію Томосу, яка буде зберігатися на станції «Академік Вернадський», в капличці святого рівноапостольного князя Володимира», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що голосування за рішення про перехід до Православної церкви України відбудеться під час ротації української антарктичної експедиції (УАЕ), коли на станції «Академік Вернадський» будуть присутні одразу учасники 23-ї та 24-ї УАЕ, а також сезонний загін науковців.

Як відомо, учасники 24-ї української антарктичної експедиції вирушають з Києва до полярної станції «Академік Вернадський» 26 березня. Їхній шлях триватиме щонайменше шість діб.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Відео церемонії можна подивитися тут.

9 січня Томос підписали усі члени синоду Вселенського патріархату (фото).