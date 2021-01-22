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    До віртуального «Ланцюга Соборності» приєдналося майже 35 тисяч людей

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    <span>Кількість учасників акції щохвилини збільшується</span> - До віртуального «Ланцюга Соборності» приєдналося майже 35 тисяч людей
    Кількість учасників акції щохвилини збільшується
    Фото: скріншот unite-ukraine

    Віртуальний ланцюг утворюють аватарки користувачів

    Станом на 17: 50 понад 32 600 користувачів Інтернету приєдналися до першого в історії України ланцюга Соборності Київ-Сімферополь, який проходить онлайн. Кількість учасників акції щохвилини збільшується.

    Так, акція розпочалася напередодні. До неї можна приєднатися, зареєструвавшись через соціальні мережі. Онлайн-ланцюг формується з аватарок учасників, які одна за одною вишикуються на карті за маршрутом протяжністю 1058 кілометрів.

    Відправна точка – Софійська площа у Києві, кінцева – парк Тараса Шевченка у Сімферополі. Ланцюг п’ять разів символічно перетнув Дніпро: на мосту Патона, де традиційно будували живий ланцюг єдності кияни, біля Черкас, Кременчука, у Дніпрі та Запоріжжі.

    Нагадаємо, традиційно з нагоди проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР українці вишиковуюються у живий ланцюг. Утім, цьогоріч є лише віртуальна акція, що більш відповідає карантинним обмеженням, пов'язаним із коронавірусом. 

    Міністерство закордонних справ України заявляє, що соборності і єдності України незмінно загрожує російська агресія. 

    Президент Володимир Зеленський заявив, що у майбутньому українці зможуть все подолати, для цього потрібно бути єдиними. По це йдеться у його вітанні до Дня Соборності.

    День Соборності України – свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

    Теги: незалежність Україна День Соборності
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