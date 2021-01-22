До віртуального «Ланцюга Соборності» приєдналося майже 35 тисяч людей

Віртуальний ланцюг утворюють аватарки користувачів

Станом на 17: 50 понад 32 600 користувачів Інтернету приєдналися до першого в історії України ланцюга Соборності Київ-Сімферополь, який проходить онлайн. Кількість учасників акції щохвилини збільшується.

Так, акція розпочалася напередодні. До неї можна приєднатися, зареєструвавшись через соціальні мережі. Онлайн-ланцюг формується з аватарок учасників, які одна за одною вишикуються на карті за маршрутом протяжністю 1058 кілометрів.

Відправна точка – Софійська площа у Києві, кінцева – парк Тараса Шевченка у Сімферополі. Ланцюг п’ять разів символічно перетнув Дніпро: на мосту Патона, де традиційно будували живий ланцюг єдності кияни, біля Черкас, Кременчука, у Дніпрі та Запоріжжі.

Нагадаємо, традиційно з нагоди проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР українці вишиковуюються у живий ланцюг. Утім, цьогоріч є лише віртуальна акція, що більш відповідає карантинним обмеженням, пов'язаним із коронавірусом.

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