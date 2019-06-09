Доба на Донбасі: одного військового травмовано



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На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь

Збройні формування Російської Федерації 22 рази порушили режим припинення вогню, з них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 та 82 мм та озброєння танку.

Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та автоматичної стрілецької зброї, йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід« противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, у районі відповідальності «Північ« позиції наших захисників були обстріляні шість разів. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зазнав бойових травм», - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил три рази з мінометів, гранатометів та кулеметів в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід».

«На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки 8 червня одного окупанта було знищено та ще 2 поранено», - наголосили у штабі ООС.