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    Доба на Донбасі: одного військового травмовано

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    Доба на Донбасі: одного військового травмовано

    На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь

    Збройні формування Російської Федерації 22 рази порушили режим припинення вогню, з них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 та 82 мм та озброєння танку.

    Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та автоматичної стрілецької зброї, йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

    «В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід« противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, у районі відповідальності «Північ« позиції наших захисників були обстріляні шість разів. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зазнав бойових травм», - йдеться у повідомленні.

    Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил три рази з мінометів, гранатометів та кулеметів в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід».

    «На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки 8 червня одного окупанта було знищено та ще 2 поранено», - наголосили у штабі ООС.

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