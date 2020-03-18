  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Доба на Донбасі: 10 ворожих обстрілів, двох військових поранено

    • Розсилка
    З початком цієї доби російські окупаційні війська один раз обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Мар'їнка&nbsp; - Доба на Донбасі: 10 ворожих обстрілів, двох військових поранено
    З початком цієї доби російські окупаційні війська один раз обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Мар'їнка 

    Противник обстріляв українські позиції із забороненого Мінськими домовленостями озброєння

    У вівторок, 17 березня, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню.

    Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» було зафіксовано шість обстрілів, а саме:

    • двічі поблизу Павлополя – з 82-мм мінометів – п’ять мін, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • неподалік населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • поблизу Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм – 18 мін;
    • неподалік Широкиного – з 82-мм мінометів – п’ять мін;
    • поруч із Славним – з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів.

    Чотири обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

    • двічі в районі населеного пункту Новолуганське – з 82-мм мінометів – п’ять мін, а також з протитанкового ракетного комплексу;
    • поруч з Оріховим – з мінометів калібру 82 мм – п’ять мін;
    • неподалік Новотошківського – з 82-мм мінометів – 15 мін.

    Окрім цього, противник двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

    Вчора, 17 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.

    З початком цієї доби російські окупаційні війська один раз обстріляли наші позиції поблизу населеного пункту Мар'їнка зі станкового протитанкового гранатомету.

    За поточну добу втрат немає.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ