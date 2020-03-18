Доба на Донбасі: 10 ворожих обстрілів, двох військових поранено
Противник обстріляв українські позиції із забороненого Мінськими домовленостями озброєння
У вівторок, 17 березня, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» було зафіксовано шість обстрілів, а саме:
- двічі поблизу Павлополя – з 82-мм мінометів – п’ять мін, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм – 18 мін;
- неподалік Широкиного – з 82-мм мінометів – п’ять мін;
- поруч із Славним – з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів.
Чотири обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:
- двічі в районі населеного пункту Новолуганське – з 82-мм мінометів – п’ять мін, а також з протитанкового ракетного комплексу;
- поруч з Оріховим – з мінометів калібру 82 мм – п’ять мін;
- неподалік Новотошківського – з 82-мм мінометів – 15 мін.
Окрім цього, противник двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.
Вчора, 17 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.
З початком цієї доби російські окупаційні війська один раз обстріляли наші позиції поблизу населеного пункту Мар'їнка зі станкового протитанкового гранатомету.
За поточну добу втрат немає.