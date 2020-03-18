Доба на Донбасі: 10 ворожих обстрілів, двох військових поранено



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З початком цієї доби російські окупаційні війська один раз обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Мар'їнка

Противник обстріляв українські позиції із забороненого Мінськими домовленостями озброєння

У вівторок, 17 березня, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» було зафіксовано шість обстрілів, а саме:

двічі поблизу Павлополя – з 82-мм мінометів – п’ять мін, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм – 18 мін;

неподалік Широкиного – з 82-мм мінометів – п’ять мін;

поруч із Славним – з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів.

Чотири обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

двічі в районі населеного пункту Новолуганське – з 82-мм мінометів – п’ять мін, а також з протитанкового ракетного комплексу;

поруч з Оріховим – з мінометів калібру 82 мм – п’ять мін;

неподалік Новотошківського – з 82-мм мінометів – 15 мін.

Окрім цього, противник двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

Вчора, 17 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська один раз обстріляли наші позиції поблизу населеного пункту Мар'їнка зі станкового протитанкового гранатомету.

За поточну добу втрат немає.