Доба на Донбасі: 11 обстрілів, четверо поранених
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, зенітних установок
10 листопада збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, зенітних установок, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив 7 обстрілів:
- двічі поблизу Новогнатівки – з протитанкового ракетного комплексу;
- два рази біля Красногорівки – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- у районі Пісків – з мінометів калібру 82 мм;
- поблизу Березового – зі станкових протитанкових гранатометів;
- неподалік Лебединського – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Чотири обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:
- біля Майорська та Південного – із зенітної установки ЗУ-23-2, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
- поблизу Луганського – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Вчора, 10 листопада, внаслідок обстрілів, мінно-вибухові травми отримали чотири військовослужбовці Об'єднаних сил. Пошкоджено автомобіль. Загрози життю наших захисників немає.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано.