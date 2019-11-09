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    Політика

    Розведення сил на Донбасі не прискорить зустріч в «нормандському форматі», – Ар’єв

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    <p>Народний депутат від &laquo;Європейської Солідарності&raquo;&nbsp;Володимир Ар&rsquo;єв</p> - Розведення сил на Донбасі не прискорить зустріч в «нормандському форматі», – Ар’єв

    Народний депутат від «Європейської Солідарності» Володимир Ар’єв

    В таких умовах – це відступ а не розведення

    Таку думку в ефірі «Прямого» висловив народний депутат «Європейської Солідарності» Володимир Ар’єв.

    «Можна було б щось обговорювати, якби розведення було перенесено на невизначений термін, а не на завтра. Може й якісь технічні моменти є. Але робити розведення в той момент, коли у нас є жертви, коли вдвічі збільшується кількість обстрілів, коли інформація по всій лінії розмежування з ООС викликає лише гнів», – сказав Ар’єв.

    Він зауважив, що в таких умовах – це відступ а не розведення.

    «То я вважаю, що зараз якраз не варто вважати, що «дійшло». Ні, не «дійшло». Якби «дійшло», то це було б перенесено не на завтра, а на невизначений термін. Тим більше, що нинішній владі навіть чітко дали зрозуміти, що якщо ви хочете через це розведення отримати зустріч в Нормандському форматі, невідомо для чого звичайно ця зустріч їм потрібна, то все одно, зустрічі вже теж немає. Тому є просто якась така впертість в діях, які просто мають бути в чиїйсь голові просто завершені. Але мети цих дій і наслідків досі ніхто не прораховує», – додав Ар’єв.

    Нагадаємо, у районі населеного пункту Богданівка українські військові та російсько-окупаційні війська після запуску сигнальних ракет почали розведення сил та засобів.

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