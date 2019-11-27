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    Доба на Донбасі: 12 ворожих обстрілів, без втрат для Об'єднаних сил

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    Вчора, 26 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано - Доба на Донбасі: 12 ворожих обстрілів, без втрат для Об'єднаних сил
    Вчора, 26 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано

    Бойовики відкривали вогонь із заборонених мінометів та БМП

    У вівторок, 26 листопада, бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню.

    Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили п’ять обстрілів:

    • неподалік Луганського та двічі біля Кримського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
    • поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, автоматичних гранатометів, РПГ та стрілецької зброї;
    • біля Троїцького – зі станкових протитанкових гранатометів.

    Сім ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

    • чотири рази неподалік Старогнатівки – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
    • двічі поблизу Широкиного - зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
    • біля Березового – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

    Вчора, 26 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.

    З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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