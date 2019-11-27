Доба на Донбасі: 12 ворожих обстрілів, без втрат для Об'єднаних сил
Бойовики відкривали вогонь із заборонених мінометів та БМП
У вівторок, 26 листопада, бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили п’ять обстрілів:
- неподалік Луганського та двічі біля Кримського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, автоматичних гранатометів, РПГ та стрілецької зброї;
- біля Троїцького – зі станкових протитанкових гранатометів.
Сім ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:
- чотири рази неподалік Старогнатівки – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі поблизу Широкиного - зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- біля Березового – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
Вчора, 26 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.