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    ОБСЄ за два тижні зафіксувала на Донбасі майже 10 тисяч порушень «тиші»

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    З 18 до 31 травня на Донбасі зафіксовано близько 2 650 вибухів - ОБСЄ за два тижні зафіксувала на Донбасі майже 10 тисяч порушень «тиші»
    З 18 до 31 травня на Донбасі зафіксовано близько 2 650 вибухів

    Місія підтвердила повідомлення про чотири жертви серед цивільного населення (усі поранені)

    У період із 18 до 31 травня місія ОБСЄ зафіксувала приблизно 9 850 порушень режиму припинення вогню.

    Про це йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії.

    «У період із 18 до 31 травня СММ зафіксувала приблизно 9 850 порушень режиму припинення вогню, з–поміж яких близько 2 650 вибухів. Для порівняння, за попередній двотижневий звітний період було зафіксовано орієнтовно 10 500 порушень і 2 000 вибухів відповідно», - повідомляє ОБСЄ.

    На ділянці розведення в районі Петрівського зафіксовано чергові порушення режиму припинення вогню.

    Місія підтвердила повідомлення про чотири жертви серед цивільного населення (усі поранені). Тож із початку 2020 року загальна кількість жертв сягає 48 осіб: шестеро загиблих і 42 поранених.

    До слова, Україна в ОБСЄ закликала до створення зони безпеки з обох сторін кордону на Донбасі.

    Також сьогодні повідомлялося, що бойовики використовують заборонені міни на Донеччині.

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