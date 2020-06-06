ОБСЄ за два тижні зафіксувала на Донбасі майже 10 тисяч порушень «тиші»



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З 18 до 31 травня на Донбасі зафіксовано близько 2 650 вибухів

Місія підтвердила повідомлення про чотири жертви серед цивільного населення (усі поранені)

У період із 18 до 31 травня місія ОБСЄ зафіксувала приблизно 9 850 порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії.

«У період із 18 до 31 травня СММ зафіксувала приблизно 9 850 порушень режиму припинення вогню, з–поміж яких близько 2 650 вибухів. Для порівняння, за попередній двотижневий звітний період було зафіксовано орієнтовно 10 500 порушень і 2 000 вибухів відповідно», - повідомляє ОБСЄ.

На ділянці розведення в районі Петрівського зафіксовано чергові порушення режиму припинення вогню.

Місія підтвердила повідомлення про чотири жертви серед цивільного населення (усі поранені). Тож із початку 2020 року загальна кількість жертв сягає 48 осіб: шестеро загиблих і 42 поранених.

До слова, Україна в ОБСЄ закликала до створення зони безпеки з обох сторін кордону на Донбасі.

Також сьогодні повідомлялося, що бойовики використовують заборонені міни на Донеччині.