Доба на Донбасі: 12 ворожих обстрілів, двох військових поранено



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Стан здоров’я постраждалих воїнів задовільний

Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил, – запевнили у штабу

У вівторок, 30 червня, бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

«Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил», – запевнили у пресцентрі штабу.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу населеного пункту Невельське агресор застосував міномети 120-го калібру, випустивши при цьому 18 мін.

Біля Водяного та Авдіївки окупанти вели вогонь по наших оборонцях з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а неподалік Пісків противник задіяв ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру загарбники використали і на підступах до Новотошківського, Новозванівки, Луганського та Зайцевого, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Також поблизу цих населених пунктів, переважно у вечірній час, окупанти вели вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, ворожу провокацію зі станкових протитанкових гранатометів зафіксовано поруч Хутора Вільний.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу двоє українських захисників отримали поранення. Їх оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну допомогу лікарів. Стан здоров’я постраждалих воїнів задовільний.

«Такі підступні дії агресора без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника. За даними розвідки, 30 червня наші захисники поранили трьох загарбників. За уточненими даними розвідників, в період з 24 по 26 червня у противника було ще двоє загиблих», –додали у пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.

Від початку поточної доби збройні формування РФ активності не проявляли.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», – резюмується у звіті.