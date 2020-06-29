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    У світі

    Росія підняла над Чорним морем винищувачі для перехоплення літаків США

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    Винищувачі Су-27 виявили та взяли на супровід американський літак-розвідник RC-135 ВПС США - Росія підняла над Чорним морем винищувачі для перехоплення літаків США
    Винищувачі Су-27 виявили та взяли на супровід американський літак-розвідник RC-135 ВПС США

    Винищувачі Су-27 були підняті у повітря для перехоплення патрульного літака P-8A Poseidon

    Російські винищувачі Су-27 піднялися у повітря 29 червня, щоб перехопити два літаки Сполучених Штатів над Чорним морем.

    Про це повідомляє ТАСС.

    Як повідомляється, винищувачі Су-27 були підняті у повітря для перехоплення патрульного літака P-8A Poseidon військово-морських сил США.

    Також вони виявили та взяли на супровід американський літак-розвідник RC-135 ВПС США.

    Нагадаємо, МЗС радить українцям бути готовими до повномасштабного вторгнення армії Путіна.

    Причинами такого повномасштабного наступу може бути як внутрішня нестабільність в Росії, зокрема через невдоволення результатами голосування за зміни до Конституції, так і питання поставки води в окупований Крим.

    Раніше генерал США допустив, що Росія у вересні може захопити «дамбу на Херсонщині»Російська Федерація у вересні проведе військові навчання «Кавказ-2020», під час яких цілком ймовірний сценарій, коли Кремль може оголосити гуманітарну катастрофу в Криму через брак води і захопити «дамбу на Херсонщині».

    Росія Чорне море військові навчання військові навчання
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