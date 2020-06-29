Росія підняла над Чорним морем винищувачі для перехоплення літаків США



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Винищувачі Су-27 виявили та взяли на супровід американський літак-розвідник RC-135 ВПС США

Винищувачі Су-27 були підняті у повітря для перехоплення патрульного літака P-8A Poseidon

Російські винищувачі Су-27 піднялися у повітря 29 червня, щоб перехопити два літаки Сполучених Штатів над Чорним морем.

Про це повідомляє ТАСС.

Як повідомляється, винищувачі Су-27 були підняті у повітря для перехоплення патрульного літака P-8A Poseidon військово-морських сил США.

Також вони виявили та взяли на супровід американський літак-розвідник RC-135 ВПС США.

Нагадаємо, МЗС радить українцям бути готовими до повномасштабного вторгнення армії Путіна.

Причинами такого повномасштабного наступу може бути як внутрішня нестабільність в Росії, зокрема через невдоволення результатами голосування за зміни до Конституції, так і питання поставки води в окупований Крим.

Раніше генерал США допустив, що Росія у вересні може захопити «дамбу на Херсонщині». Російська Федерація у вересні проведе військові навчання «Кавказ-2020», під час яких цілком ймовірний сценарій, коли Кремль може оголосити гуманітарну катастрофу в Криму через брак води і захопити «дамбу на Херсонщині».