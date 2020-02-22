Доба на Донбасі: 13 ворожих обстрілів, одного військового поранено



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Обстріли зафіксовані в районах оперативно-тактичного угруповання «Схід» та «Північ»

Окупанти обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів

У п’ятницю, 21 лютого, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

поблизу Красногорівки – з міномету калібру 120 мм противник випустив 10 мін;

поруч з Павлополем - з міномету калібру 82 мм – 10 мін, а також вівся вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі неподалік Лебединського – з 82-мм міномету – 21 міна;

в районі населеного пункту Новотроїцьке – з ручного протитанкового гранатомету;

поблизу Пісок – з підствольного гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї.

неподалік Мар’їнки – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив шість обстрілів по наших позиціях:

два рази поруч з Оріховим – з міномету калібру 120 мм – 20 мін та 10 мін з 82-мм міномету, а також сім пострілів зі станкового протитанкового гранатомету;

неподалік Луганського – з міномету калібру 120 мм – п’ять мін, а також вівся вогонь з гранатометів різних систем;

поблизу Травневого – з 82 мм міномету – дві міни, а також противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети;

в районі населеного пункту Новотошківське – з міномету калібру 82 мм – вісім мін та 10 пострілів з автоматичного станкового гранатомету;

поруч з Новолуганським – з 82-мм міномету – чотири міни, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вчора, 21 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська два рази обстріляли наші позиції, а саме:

поруч з Мар’їнкою – зі станкового протитанкового гранатомету противник здійснив три постріли;

в районі населеного пункту Новомихайлівка – зі 120-мм міномету – п’ять мін.

За поточну добу втрат немає.