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    Доба на Донбасі: 13 ворожих обстрілів, одного військового поранено

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    Обстріли зафіксовані в районах&nbsp;оперативно-тактичного угруповання&nbsp;&laquo;Схід&raquo; та&nbsp;&laquo;Північ&raquo;&nbsp; - Доба на Донбасі: 13 ворожих обстрілів, одного військового поранено
    Обстріли зафіксовані в районах оперативно-тактичного угруповання «Схід» та «Північ» 

    Окупанти обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів

    У п’ятницю, 21 лютого, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню.

    Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

    • поблизу Красногорівки – з міномету калібру 120 мм противник випустив 10 мін;
    • поруч з Павлополем - з міномету калібру 82 мм – 10 мін, а також вівся вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • двічі неподалік Лебединського – з 82-мм міномету – 21 міна;
    • в районі населеного пункту Новотроїцьке – з ручного протитанкового гранатомету;
    • поблизу Пісок – з підствольного гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї.
    • неподалік Мар’їнки – зі стрілецької зброї.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив шість обстрілів по наших позиціях:

    • два рази поруч з Оріховим – з міномету калібру 120 мм – 20 мін та 10 мін з 82-мм міномету, а також сім пострілів зі станкового протитанкового гранатомету;
    • неподалік Луганського – з міномету калібру 120 мм – п’ять мін, а також вівся вогонь з гранатометів різних систем;
    • поблизу Травневого – з 82 мм міномету – дві міни, а також противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети;
    • в районі населеного пункту Новотошківське – з міномету калібру 82 мм – вісім мін та 10 пострілів з автоматичного станкового гранатомету;
    • поруч з Новолуганським – з 82-мм міномету – чотири міни, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Вчора, 21 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

    З початком цієї доби російські окупаційні війська два рази обстріляли наші позиції, а саме:

    • поруч з Мар’їнкою – зі станкового протитанкового гранатомету противник здійснив три постріли;
    • в районі населеного пункту Новомихайлівка – зі 120-мм міномету – п’ять мін.

    За поточну добу втрат немає.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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