Депутату з Донеччини, який підтримав фейковий референдум у 2014 році, оголошено про підозру



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Фото: пресцентр СБУ

Досудовим слідством встановлено, що у квітні 2014 року депутат брав участь в організації та проведенні так званого «референдуму про державну самостійність ДНР»

Депутату Миронівської селищної ради Донецької області за матеріалами Служби безпеки України оголошено про підозру у посяганні на основи національної безпеки. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Досудовим слідством встановлено, що у квітні 2014 року депутат брав участь в організації та проведенні так званого «референдуму про державну самостійність ДНР». Зокрема, під час позачергової сесії селищної ради він усупереч законодавству України проголосував за здійснення антиконституційного «волевиявлення».

Слідчі органів держбезпеки підозрюють депутата у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Нагадаємо, що влітку 2019 за матеріалами Служби безпеки України за організацію псевдореферендуму засуджено до шести років ув’язнення Миронівського селищного голову.