Арахамія про наступ бойовиків на Донбасі: ми й далі йдемо по шляху розведення



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Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія

За словами Арахамії, «з того боку є ті, хто не зацікавлений у припиненні вогню»

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що після проведення боїв на Донбасі варто продовжувати розведення сил.

Про це повідомляє «РБК-Україна».

«Варто. Цей бій відбувся не в тому Золотому, в якому було розведення. По-друге, ми й далі йдемо шляхом розведення і це наш шлях до встановлення миру. З того боку є ті, хто не зацікавлений у припиненні вогню. Вони будуть продовжувати провокації, треба бути до цього готовими», - заявив він.

Раніше голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія коментуючи бої на Донбасі, заявив, що «немає достовірної інформації, хто саме і з якого боку наступав».

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс занепокоєний сплеском насильства на Сході України, що стався вранці 18 лютого, і розцінює дії підтримуваних Росією найманців як підрив Мінських угод та всіх зусиль із мирного врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, зранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу Новотошківського на Донбасі.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок о 12-й годині провели брифінг за результатами засідання РНБО.

Своєю чергою, Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу через сьогоднішній наступ бойовиків на Донбасі.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом обстрілів позицій Збройних Сил України, здійснених проросійськими терористичними угрупованнями у Луганській області 18 лютого 2020 року.