Доба на Донбасі: 15 ворожих обстрілів, одного українського бійця поранено



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Українські військовослужбовці на Донбасі

Окупанти стріляли із забронених мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї

У неділю, 22 вересня, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив сім обстрілів позицій Об'єднаних сил:

тричі неподалік Миколаївки – зі стрілецької зброї;

поблизу Новогнатівки – з автоматичного гранатомета;

неподалік Водяного – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

двічі поблизу Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу Кримського та Південного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

в районі Залізного та Новгородського – з мінометів калібру 82 мм;

неподалік Майорська – з ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета;

в районі Зайцевого та неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

За минулу добу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення середнього ступеня важкості.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Новотроїцького – з автоматичного гранатомета;

двічі поблизу Богданівки – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

До слова, за п’ять років на бік України перейшли 383 сепаратиста.