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    Суспільство

    СБУ: за п’ять років на бік України перейшли 383 сепаратиста

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    <p>Майже чотири сотні пособників терористів скористалися програмою СБУ &laquo;Тебе чекають вдома&raquo;</p> - СБУ: за п’ять років на бік України перейшли 383 сепаратиста

    Майже чотири сотні пособників терористів скористалися програмою СБУ «Тебе чекають вдома»

    Програма СБУ передбачає, що учасники незаконних збройних формувань можуть перейти на сторону України з найменшими втратами

    З серпня 2015 року 383 сепаратиста терористичних «ЛНР» і «ДНР» скористалися програмою СБУ «Тебе чекають вдома» і добровільно здалися українській владі.

    Про це повідомляє «Апостроф» з посиланням на департамент контррозвідки СБУ.

    Програма СБУ передбачає, що учасники незаконних збройних формувань можуть перейти на сторону України з найменшими втратами, якщо вони не скоювали тяжких злочинів.

    Програма «не встановлює законодавчих гарантій і процедур звільнення осіб від кримінальної відповідальності», а лише передбачає консультативну допомогу цим людям у припиненні ними протиправної діяльності, передає СБУ.

    Раніше завербована ФСБ Росії мешканка Хмельницького здалася СБУ.

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