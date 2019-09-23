СБУ: за п’ять років на бік України перейшли 383 сепаратиста



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Майже чотири сотні пособників терористів скористалися програмою СБУ «Тебе чекають вдома»

Програма СБУ передбачає, що учасники незаконних збройних формувань можуть перейти на сторону України з найменшими втратами

З серпня 2015 року 383 сепаратиста терористичних «ЛНР» і «ДНР» скористалися програмою СБУ «Тебе чекають вдома» і добровільно здалися українській владі.

Про це повідомляє «Апостроф» з посиланням на департамент контррозвідки СБУ.

Програма СБУ передбачає, що учасники незаконних збройних формувань можуть перейти на сторону України з найменшими втратами, якщо вони не скоювали тяжких злочинів.

Програма «не встановлює законодавчих гарантій і процедур звільнення осіб від кримінальної відповідальності», а лише передбачає консультативну допомогу цим людям у припиненні ними протиправної діяльності, передає СБУ.

Раніше завербована ФСБ Росії мешканка Хмельницького здалася СБУ.