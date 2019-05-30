Доба на Донбасі: 19 ворожих обстрілів, без втрат для Об’єднаних сил



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Український боєць на Донбасі

Ворог обстрілював українських захисників з БМП, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї

У середу, 29 травня, бойовики на Донбасі 19 разів порушили режим припинення вогню, з них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібрів 152 і 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм.

Ворог також обстрілював українських захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

біля села Водяне – з артилерійських систем калібру 122 мм;

чотири рази поблизу населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм та протитанкових ракетних комплексів;

тричі в районі міста Авдіївка – з озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок ЗУ-23-2, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Чермалик – з озброєння бойових машин піхоти;

біля міста Мар'їнка – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

двічі в районі населеного пункту Новотроїцьке – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

біля населеного пункту Новоселівка Друга – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу села Гнутове – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

біля села Талаківка – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:

поблизу населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем калібру 152 мм;

біля населеного пункту Золоте-4 – з мінометів калібру 120 мм;

поблизу населеного пункту Новолуганське – з автоматичних станкових гранатометів;

в районі ділянки розведення сил і засобів поблизу населеного пункту Станиця Луганська – зі стрілецької зброї.

«Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 29 травня трьох окупантів було знищено, ще одного – поранено», - додали у прес-центрі.

Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Нагадаємо, у середу, 29 травня, в районі Попасної Луганської області знайшли тіло сапера ЗСУ, який зник безвісти 27 травня в ході бою з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків.