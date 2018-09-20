Доба на Донбасі: 24 ворожі обстріли, одного українського бійця поранено



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Українські військовослужбовці

Ворог здійснював обстріли українських позицій з гранатометів, кулеметів, мінометів стрілецької зброї та протитанкового ракетного комплексу

Упродовж минулої доби, 19 вересня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

«Окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник чотири рази застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями», - йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли українських позицій в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Луганське, Світлодарськ, Піски, Невельське, Мар'їнка, Новомихайлівка, Березове, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, вдень з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Кримське, Лебединське та Водяне.

Опорний пункт українських військ біля Кримського противник також обстріляв уже ввечері з міномету 120-го калібру. Крім того, під вогонь протитанкового ракетного комплексу потрапила позиція Об'єднаних сил неподалік Луганського.

В ході бойового зіткнення один військовослужбовець Об'єднаних сил був поранений.

За даними розвідки, одного бойовика російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби противник двічі із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Кримське та Чермалик.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, за час «шкільного перемир'я» зафіксовано близько 500 обстрілів з боку бойовиків.