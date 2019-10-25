Доба на Донбасі: 25 обстрілів, поранено українського військового
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів
24 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 15 обстрілів:
- п’ять разів поблизу Мар'їнки – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі неподалік Талаківки – з великокаліберних кулеметів, СПГ та автоматичних гранатометів;
- два рази неподалік Богданівки з напрямку Петрівського (в межах ділянки розведення) – зі стрілецької зброї та РПГ;
- біля Верхньоторецького – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- у районі Славного – з великокаліберних кулеметів та СПГ;
- двічі поблизу Авдіївки – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
- два рази неподалік Широкиного – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 10 обстрілів:
- 5 разів біля Золотого-4 (поза межами ділянки розведення) – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;
- неподалік Зайцевого – зі стрілецької зброї;
- двічі поблизу Луганського – зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів;
- біля Троїцького – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- неподалік Кримського – з великокаліберних кулеметів, РПГ та автоматичних гранатометів;
Вчора, 24 жовтня, внаслідок обстрілів поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил.
З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли.