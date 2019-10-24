Терористи на Донбасі 13 разів обстріляли українських захисників



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24 жовтня внаслідок ворожих обстрілів отримав поранення один військовослужбовець Об'єднаних сил

Впродовж 24 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив вісім обстрілів по позиціях Об'єднаних сил:

тричі поблизу Мар'їнки з напрямку Трудівського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

два рази неподалік Талаківки з напрямку Пікузів – з великокаліберних кулеметів, СПГ та автоматичних гранатометів;

біля Верхньоторецького – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Славного з напрямку Оленівки – з великокаліберних кулеметів та СПГ;

поблизу Авдіївки з напрямку Яковлівки – зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили п’ять обстрілів українських позицій:

біля Золотого-4 (не ділянка розведення) з напрямку Золотого-5 – з автоматичних гранатометів;

неподалік Зайцевого – зі стрілецької зброї;

двічі поблизу Луганського – зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів;

біля Троїцького з напрямку Калинового – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Окрім того, як повідомляє пресцентр ООС, російські окупанти вдалися до провокації з метою дискредитації військових Об'єднаних сил.

«Сьогодні, близько 10 години 30 хвилин, ворог з автоматичного станкового гранатомету АГС-17, обстріляв працівників комунального підприємства «Луганськвода», які проводили ремонтні роботи на непідконтрольній урядові України території в районі залізничної станції «Кіндрашівська», неподалік зупинки Зелений Гай. Внаслідок обстрілу поранення отримали дві цивільні особи.

Прес-центр Об’єднаних сил повідомляє, що від місця, де зафіксовано обстріл, до найближчих позицій українських військовослужбовців понад дві з половиною тисячі метрів. За тактико-технічними характеристиками постріли з АГС-17 мають прицільну дальність 1700 метрів, а максимальна дальність польоту - 2100 метрів (з пострілом ГПД-30)», - говориться у повідомленні.

За даними пресцентру ООС, впродовж поточної доби внаслідок обстрілів отримав поранення один військовослужбовець Об'єднаних сил.