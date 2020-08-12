Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили «режим тиші»
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає
11 серпня на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.
Зокрема, неприцільні постріли з підствольного гранатомету лунали поблизу Мар’їнки, а зі стрілецької зброї противник вистрілив біля Широкиного. Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
Від початку поточної доби, 12 серпня, зафіксовано одну ворожу провокацію. Так, неподалік Мар’їнки з боку збройних формувань РФ пролунало кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї. На провокативні постріли ворога українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.
На інших ділянках фронту спостерігалася тиша. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.
«Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінновиконувати свої завдання за призначенням», – йдеться у повідомленні.