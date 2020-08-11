Російські агресори стріляли з гранатомета біля Мар’їнки



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Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

Військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали

У вівторок, 11 серпня, на Донбасі зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації – зокрема, після обіду противник здійснив постріли з підствольного гранатомета біля Мар’їнки.

Про це повідомляється на сторінці Операції об’єднаних сил у Facebook.

На усіх інших ділянках фронту режим тиші зберігався. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Як повідомлялося, минулої доби, 10 серпня, бойовики один раз обстріляли українські позиції.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов похвалився результатами перемир’я. Данілов вважає, що на Донбасі дотримується режим, бо два тижні не спостерігається пострілів з важкого озброєння і не зафіксовано бойових втрат.

Раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

До слова, сьогодні зранку штаб ООС повідомив, що п’ятнадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню серед українських захисників бойових втрат та поранень немає.

Раніше повідомлялося, що військові сприймають умови «режиму тиші» як недовіру до армії.

До слова, за даними Міноборони росіяни проводять ротацію бойовиків біля лінії розведення на Донбасі.