  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Прикордонник у Харкові виявився колишнім бойовиком «ДНР»

    • Розсилка
    <p>У Харкові до української армії мобілізували колишнього бойовика &laquo;ДНР&raquo;</p> - Прикордонник у Харкові виявився колишнім бойовиком «ДНР»

    У Харкові до української армії мобілізували колишнього бойовика «ДНР»

    Фото: ДПСУ

    Колишньому бойовику оголосили підозру за участь у терористичній організації

    На Харківщині прикордонники та Служба безпеки України викрили колишнього бойовика самопроголошеної «ДНР», який під час мобілізації до української армії потрапив у її лави й служив прикордонником.

    Про це повідомили у ДПСУ.

    Там розповіли, що у вересні 2014 року чоловік добровільно приєднався до бойовиків з так званого підрозділу «Оплот», який діяв у самопроголошеній «ДНР». Там він пробув до лютого 2015 року. Залучався до служби в нарядах на території військового містечка. За це отримував гроші. 

    У січні 2015 року підрозділ бойовиків передислокувався в зону бойових дій. Побоюючись за власне життя, чоловік покинув бойовиків та переїхав у Харків.

    Там під час однієї з хвиль мобілізації його направили служити в лави українських прикордонників.

    Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації). Колишньому бойовику оголосили підозру.

    Харків прикордонники бойовики на Донбасі СБУ ДНР армія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ