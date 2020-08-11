Прикордонник у Харкові виявився колишнім бойовиком «ДНР»



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У Харкові до української армії мобілізували колишнього бойовика «ДНР» Фото: ДПСУ

Колишньому бойовику оголосили підозру за участь у терористичній організації

На Харківщині прикордонники та Служба безпеки України викрили колишнього бойовика самопроголошеної «ДНР», який під час мобілізації до української армії потрапив у її лави й служив прикордонником.

Про це повідомили у ДПСУ.

Там розповіли, що у вересні 2014 року чоловік добровільно приєднався до бойовиків з так званого підрозділу «Оплот», який діяв у самопроголошеній «ДНР». Там він пробув до лютого 2015 року. Залучався до служби в нарядах на території військового містечка. За це отримував гроші.

У січні 2015 року підрозділ бойовиків передислокувався в зону бойових дій. Побоюючись за власне життя, чоловік покинув бойовиків та переїхав у Харків.

Там під час однієї з хвиль мобілізації його направили служити в лави українських прикордонників.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації). Колишньому бойовику оголосили підозру.