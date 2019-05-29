Доба на Донбасі: бойовики гатили із артилерії, одного військового поранено



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За даними розвідки Об'єднаних сил, 28 травня трьох окупантів було знищено, ще одного – поранено»

Окупанти вчора 11 разів порушили режим припинення вогню

У вівторок, 28 травня, бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм.

Ворог також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

біля населеного пункту Широкине – з артилерійських систем калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм;

поблизу населеного пункту Пищевик – з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі в районі населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка і Лебединське – з мінометів калібру 120 мм;

двічі біля населених пунктів Кам'янка і Водяне – зі станкових протитанкових гранатометів;

поблизу села Павлопіль – з великокаліберних кулеметів;

поблизу населеного пункту Чермалик – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні два рази:

поблизу міста Попасна – з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

біля населеного пункту Залізне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

«Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 28 травня трьох окупантів було знищено, ще одного – поранено», - додали у прес-центрі.

Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»:

поблизу населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм;

біля міста Мар'їнка – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу села Гнутове – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються», - резюмується у звіті.

Нагадаємо, вчора сапер ЗСУ зник безвісти в ході бою з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків біля Попасної Луганської області.