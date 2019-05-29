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    На Донбасі під час бою із бойовиками зник сапер ЗСУ

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    <p>В ході бою сапери знищили двох військовослужбовців противника і одного поранили</p> - На Донбасі під час бою із бойовиками зник сапер ЗСУ

    В ході бою сапери знищили двох військовослужбовців противника і одного поранили

    Українські сапери були атаковані диверсійно-розвідувальною групою противника

    Український сапер пропав безвісти в ході бою з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків біля Попасної Луганської області.

    Про це у вівторок пізно ввечері повідомляє 54-а окрема механізована бригада у Facebook.

    Зазначється, що в ході проведення перевірки мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборониодного з механізованих підрозділів частини в районі Попасної група саперів була атакована диверсійно-розвідувальною групою противника.

    «Зав'язався бій. В ході бою сапери знищили двох військовослужбовців противника і одного поранили. Для підтримки ДРГ противник застосував заборонену Мінськими домовленостями зброю. На жаль, під час бою пропав безвісти один з військовослужбовців частини. В даний час тривають пошукові заходи, але позитивних результатів не дали», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 22 травня бойовики захопили вісьмох українських військових. В штабі Об’єднаних сил повідомили, що військовослужбовці ЗСУ, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, помилково відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово-окуповану територію. Там вони були затримані бойовиками збройних формувань Російської Федерації.

    Військова прокуратура почала розслідувати захоплення бойовиками в полон восьми українських військовослужбовців. 

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