Штаб Операції Об’єднаних сил назвав «гарячі точки» на Донбасі графіка



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Всього за минулу добу, 31 липня, противник 36 разів обстріляв позиції наших військ

Ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. За минулу добу зафіксовано 36 ворожих обстрілів.

Про це повідомив під час брифінгу представник прес-центру ООС Анатолій Стельмах.

«Російські окупаційні війська, нехтуючи мирними домовленостями, продовжували вести вогонь по наших позиціях з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках - із застосуванням озброєння бойових машин піхоти. Всього за минулу добу, 31 липня, противник 36 разів обстріляв позиції наших військ. Важке озброєння не застосовувалося. Проте характер та інтенсивність ведення вогню свідчать, що ворог вів вогонь на ураження», - сказав він.

Речник зазначив, що найбільшу кількість обстрілів минулої доби зафіксовано на Донецькому напрямку: «Російські окупаційні війська прицільно обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Авдіївка, Опитне, Піски, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка. Противник переважно використовував ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Найбільш напружена ситуація була в районі населеного пункту Піски, де противник 4 рази вдавався до прицільних обстрілів наших позицій».

За словами Стельмаха, для забезпечення режиму припинення вогню з боку ООС залучалися чергові вогневі засоби та підрозділи бойової охорони. «Внаслідок рішучих дій цих підрозділів втрат серед особового складу на цьому напрямку не допущено, - поінформував він.

У штабі зауважили, що всі факти ведення вогню по українських позиціях задокументовані та передані до міжнародних організацій.