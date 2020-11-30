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    Українські військові збили ворожий безпілотник біля Водяного

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    Станом на 17.00 бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об&rsquo;єднаних сил немає - Українські військові збили ворожий безпілотник біля Водяного
    Станом на 17.00 бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає

    Ворог порушив режим припинення вогню двічі

    Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 30 листопада, двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба ООС.

    Зазначається, що ворог порушив режим припинення вогню, застосувавши станковий протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю в районі Водяного.

    «Також на цій же ділянці був виявлений проліт ворожого БПЛА типу «Квадро» з перетином лінії розмежування. Пострілами зі стрілецької зброї ворожий безпілотний літальний апарат було збито. На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша», ─ поінформували у пресслужбі ООС.

    Наголошується, що станом на 17.00 бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

    Ще у пресцентрі поінформували, що сперами ДСНС розміновано понад 1 гектар території у прифронтовому районі та передано на знищення 34 вибухонебезпечних предмети.

    Нагадаємо, військові зірвали спробу диверсантів замінувати українські позиції на Донбасі.

    Як повідомлялося, на Донбасі слід очікувати посилення обстрілів позицій українських військових.

    До слова, ЗСУ провели навчання з використанням Javelin.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі обстріл військові безпілотник
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