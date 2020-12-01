Окупанти на Донбасі обстріляли українських військових біля Катеринівки

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає

Ворог здійснив обстріл наших позицій зі стрілецької зброї

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 1 грудня, обстріляли українських військовослужбовців в районі Катеринівки. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що з метою провокації ворог здійснив обстріл наших позицій зі стрілецької зброї.

«На збройну провокацію підрозділи Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає», ─ йдеться у повідомленні.

Також у пресцентрі інформують, що саперами ДСНС розміновано майже 2 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 34 вибухонебезпечних предмети.

Наголошується, що за минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об’єднаних сил виявлено 67 адміністративних правопорушень.

«Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4825 транспортних засобів та 4741 особу. Також було затримано 5 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців», ─ інформують у штабі ООС.

Як повідомлялося, минулої доби бойовики чотири рази порушили режим тиші.

Нагадаємо, СБУ оголосила трьох бойовиків «ДНР» у міжнародний розшук.