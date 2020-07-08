Доба на Донбасі: четверо українських військових поранені



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Бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою

7 липня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу Новотошківського окупанти застосували заборонені артилерійські системи калібру 122 мм та 120-ти і 82-х мм міномети, а також озброєння БМП та великокаліберні кулемети. На підступах до Новолуганського противник здійснював обстріли з мінометів калібру 82 мм, а біля Оріхового – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», впродовж доби, ворог з гранатометів різних систем та стрілецької зброї вів вогонь по наших опорних пунктах неподалік Старогнатівки, Водяного, Широкиного, Мар’їнки, Пісків та Авдіївки.

По укріпленнях українських воїнів біля Богданівки загарбники задіяли протитанковий ракетний комплекс. Ще один факт збройної ворожої активності зафіксовано на Приазов’ї – поруч з Павлополем окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували окупантів відмовитись від продовження агресивних дій.

За минулу добу внаслідок обстрілів противника четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувального закладу та надано невідкладну допомогу лікарів. Стан здоров’я кожного українського захисника задовільний.

Від початку поточної доби збройні формування РФ шість разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», посеред ночі противник двічі обстріляв наші опорні пункти на підступах до Мар’їнки, застосовуючи при цьому гранатомети різних систем. Не було спокійно і в передмісті Авдіївки – тут окупанти на світанку відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», загарбники задіяли гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети неподалік Хутору Вільний та Оріхового.

Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил.

За наявною інформацією за поточну добу втрат серед українських захисників немає.