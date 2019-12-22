Доба на Донбасі: бойовики шість разів обстріляли українські позиції



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Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм

21 грудня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та з забороненого Мінськими угодами озброєння.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ« противник здійснив 2 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:

в районі населеного пункту Кримське – із 120 мм мінометів – 12 мін;

поблизу населеного пункту Зайцеве - обстріл позицій українських захисників зафіксовано з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Крім того, противник обстріляв населений пункт Хутір Вільний з міномету калібру 82 мм, внаслідок чого був пошкоджений житловий будинок.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід« противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

поруч з Новотроїцьким – зі станкових протитанкових гранатометів;

двічі поблизу населеного пункту Піски - з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Вчора, 21 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби, 22 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не має.