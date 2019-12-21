Російські окупанти шість разів порушили режим припинення вогню. Бойовики влучили у житловий будинок



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Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає

Станом на 18.00 суботи, 21 грудня, російські окупаційні війська шість разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ОС.

«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню шість разів. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та з забороненого Мінськими угодами озброєння», – зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив два обстріли по позиціях Об’єднаних сил: в районі населеного пункту Кримське – із 120 мм мінометів – 12 мін;

поблизу населеного пункту Зайцеве – обстріл позицій українських захисників зафіксовано з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Крім того, противник обстріляв населений пункт Хутір Вільний з міномету калібру 82 мм, внаслідок чого був пошкоджений житловий будинок.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив три обстріли позицій Об’єднаних сил: поруч з Новотроїцьким – зі станкових протитанкових гранатометів;

двічі поблизу населеного пункту Піски – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, є поранений.