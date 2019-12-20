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    Новини

    Із багатоповерхівки у центрі Києва випала дівчина (фото)

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    Тіло біля будинку виявили перехожі і викликали поліцію - Із багатоповерхівки у центрі Києва випала дівчина (фото)
    Тіло біля будинку виявили перехожі і викликали поліцію
    Фото: Інформатор

    Поки що невідомо, з якого поверху сталося падіння

    У п'ятницю, 20 грудня, на вулиці Коновальця, 36Е у Печерському районі Києва стався трагічний випадок. З вікна багатоповерхівки біля університету культури і мистецтв випала дівчина. Від отриманих травм вона померла на місці.

    Інформація про подію надійшла на лінії екстрених служб близько 7:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Бездиханне тіло біля будинку виявили перехожі. Вони викликали поліцію і «швидку». Медики, які прибули на місце, констатували смерть.

    Особа дівчини на даний момент не встановлена. Також невідомо, з якого поверху вона випала, був це суїцид чи нещасний випадок. Але на загальному балконі кожного поверху встановлені камери.

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    Із багатоповерхівки у центрі Києва випала дівчина (фото)
    Із багатоповерхівки у центрі Києва випала дівчина (фото)
    Із багатоповерхівки у центрі Києва випала дівчина (фото)
    Із багатоповерхівки у центрі Києва випала дівчина (фото)
    Із багатоповерхівки у центрі Києва випала дівчина (фото)
    Із багатоповерхівки у центрі Києва випала дівчина (фото)
    Фото: Інформатор

    На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група.

    Деталі події встановлюються.

    Національна поліція України Київ смерть розслідування самогубство будинок жінка
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