Із багатоповерхівки у центрі Києва випала дівчина (фото)



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Тіло біля будинку виявили перехожі і викликали поліцію Фото: Інформатор

Поки що невідомо, з якого поверху сталося падіння

У п'ятницю, 20 грудня, на вулиці Коновальця, 36Е у Печерському районі Києва стався трагічний випадок. З вікна багатоповерхівки біля університету культури і мистецтв випала дівчина. Від отриманих травм вона померла на місці.

Інформація про подію надійшла на лінії екстрених служб близько 7:30. Про це повідомляє Інформатор.

Бездиханне тіло біля будинку виявили перехожі. Вони викликали поліцію і «швидку». Медики, які прибули на місце, констатували смерть.

Особа дівчини на даний момент не встановлена. Також невідомо, з якого поверху вона випала, був це суїцид чи нещасний випадок. Але на загальному балконі кожного поверху встановлені камери.

На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група.

Деталі події встановлюються.