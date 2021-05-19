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    Доба на Донбасі: бойовики шість разів порушили «режим тиші»

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    Протягом минулої доби, 18 травня, в районі проведення операції Об&rsquo;єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню - Доба на Донбасі: бойовики шість разів порушили «режим тиші»
    Протягом минулої доби, 18 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню
    Фото з відкритих джерел

    Бойових втрат серед наших захисників немає

    Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. Протягом минулої доби, 18 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС.

    Зокрема, неподалік Пісків ворог двічі відкривав вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Біля населених пунктів Світлодарськ та Зайцеве окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

    Поблизу Красногорівки противник здійснив обстріл з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з підствольних гранатометів.

    Бойових втрат серед наших захисників немає.

    На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

    Станом на 7 годину ранку, 19 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас обстріл
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    Доба на Донбасі: бойовики шість разів порушили «режим тиші»