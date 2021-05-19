Президент Латвії візьме участь в саміті Кримської платформи

Левітс підтвердив свою участь в саміті

Президент Латвії Егілс Левітс візьме участь в саміті Кримської платформи, який пройде 23 серпня в Києві. Про це нагадав президент України Володимир Зеленський на зустрічі зі спікером Сейму Латвії Інарі Мурнієце.

Зеленський розповів Мурнієце про ситуацію з безпекою на Донбасі. Сторони також обговорили актуальну ситуацію на території анексованого Криму.

«Хочу подякувати вам і вашим колегам за те, що відвідаєте Донбас. Вдячний за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, за те, що не підтримуєте окупацію Криму», - сказав Зеленський.

Зеленський також нагадав, що саме Сейм Латвії в травні 2019 року перший з іноземних парламентів визнав геноцидом депортацію кримських татар радянською владою з території Криму в 1944 році. Він також високо оцінив те, що президент Латвії Егілс Левітс першим зі світових лідерів підтвердив намір взяти особисту участь в інавгураційному саміті Кримської платформи.

На зустрічі позитивно оцінили ініціативу латвійських депутатів зі створення в Сеймі Групи підтримки Кримської платформи, що свідчить про готовність Латвії до практичного наповнення формату.