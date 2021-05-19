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    Президент Латвії візьме участь в саміті Кримської платформи

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    Володимир Зеленський обговорив зі Спікером Саейму Латвії підтримку євроінтеграційних прагнень України - Президент Латвії візьме участь в саміті Кримської платформи
    Володимир Зеленський обговорив зі Спікером Саейму Латвії підтримку євроінтеграційних прагнень України
    Фото: Офіс президента

    Левітс підтвердив свою участь в саміті

    Президент Латвії Егілс Левітс візьме участь в саміті Кримської платформи, який пройде 23 серпня в Києві. Про це нагадав президент України Володимир Зеленський на зустрічі зі спікером Сейму Латвії Інарі Мурнієце.

    Зеленський розповів Мурнієце про ситуацію з безпекою на Донбасі. Сторони також обговорили актуальну ситуацію на території анексованого Криму.

    «Хочу подякувати вам і вашим колегам за те, що відвідаєте Донбас. Вдячний за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, за те, що не підтримуєте окупацію Криму», - сказав Зеленський.

    Зеленський також нагадав, що саме Сейм Латвії в травні 2019 року перший з іноземних парламентів визнав геноцидом депортацію кримських татар радянською владою з території Криму в 1944 році. Він також високо оцінив те, що президент Латвії Егілс Левітс першим зі світових лідерів підтвердив намір взяти особисту участь в інавгураційному саміті Кримської платформи.

    На зустрічі позитивно оцінили ініціативу латвійських депутатів зі створення в Сеймі Групи підтримки Кримської платформи, що свідчить про готовність Латвії до практичного наповнення формату.

    Теги: Донбас Володимир Зеленський президент
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    Президент Латвії візьме участь в саміті Кримської платформи