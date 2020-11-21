Доба на Донбасі: бойовики сім разів порушили «режим тиші»

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було

Минулої доби, 20 листопада, бойовики сім разів порушили «режим тиші» на Донбасі.

Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

«Упродовж минулої доби, 20 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, у районі населеного пункту Шуми ворог застосував стрілецьку зброю, а неподалік Кам’янки, Водяного, Піщевика, Павлопіля та Авдіївки – стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. Також, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного, окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ використовуючи заборонені міни ПОМ-2», – йдеться у повідомленні штабу.

Зазначається, що бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

«Від початку поточної доби, 21 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано», – повідомили військові.

«Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню, що вступили в дію 27 липня 2020 року та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю», – резюмували військові.