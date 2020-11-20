Карантин вихідного дня: поліція попередила про рейди і нові штрафи

Штрафувати громадян будуть не тільки правоохоронці, а й працівники епідемічного контролю, а також представники органів місцевого самоврядування

У суботу та неділю поліцейські на території держави проводитимуть рейдові перевірки, аби проконтролювати дотримання «карантину вихідного дня»

З суботи, 21 листопада, в Україні у зв'язку з дією нових штрафів за порушення карантину правоохоронці спочатку будуть робити зауваження порушникам – працювати на профілактику. У разі відмови будуть документувати дії правопорушника.

Про це заявив глава Національної поліції України Ігор Клименко, передає пресслужба відомства.

Він зазначив, що згідно з нововведеннями, поліцейські тепер можуть не тільки складати адміністративні протоколи за порушення карантину, але і на місці приймати рішення щодо фізичних осіб, які перебувають у громадських будівлях або на транспорті без одягнених масок або респіраторів.

«Однак насамперед поліцейські будуть діяти превентивно, тобто спочатку зроблять зауваження. І тільки в разі відмови будуть документувати дії правопорушника», – пояснив Клименко.

Крім того, у суботу і неділю поліцейські будуть проводити рейдові перевірки, щоб проконтролювати дотримання суб'єктами господарювання рішення уряду з карантину вихідного дня.

Поліція закликає всіх дотримуватися встановлених правил карантину.

Нагадаємо, в законі про адміністративні правопорушення щодо запобігання розповсюдження коронавірусної хвороби прописано, що штрафувати будуть за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнутих засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно.

Розмір штрафу становитиме від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170–255 гривень).

Між іншим, у «Слузі народу» розкритикували українців за легковажне ставлення до коронавірусу.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Планувалося, що такий карантин повинен діяти в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

Зазначимо, що 17 листопада, Рада не підтримала скасування карантину вихідного дня.

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