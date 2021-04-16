Україна озвучила в ОБСЄ втрати на Донбасі за тиждень

Україна засудила підлу та цинічну тактику Росії на Донбасі, коли місцеве населення використовується як живий щит

У результаті порушень перемир’я з боку російських окупаційних військ протягом минулого тижня загинули четверо українських військовослужбовців, ще п'ятеро отримали поранення.

Про це заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

«Позачергове засідання Тристоронньої контактної групи 7 квітня не принесло жодного прориву: незважаючи на словесні запевнення у прихильності режиму припинення вогню, російська сторона знову відмовилася підтримати відповідну заяву. І тепер ми маємо трагічні результати цієї російської тактики затягування: з 8 квітня четверо українських військовослужбовців було вбито, ще п’ятеро отримали поранення», – заявив він.

Цимбалюк також звернув увагу делегацій країн-учасниць на те, що наступного дня після останнього чергового засідання Постійної ради, 26 березня, російські збройні формування вбили 4 українських військовослужбовців, ще двоє отримали поранення.

«Вогонь вівся з боку водяної насосної станції поблизу Шумів, де російські найманці обладнали військову позицію, знаючи, що українські військові не будуть вести вогонь у відповідь по об'єкту критичної цивільної інфраструктури, який забезпечує водою цивільне населення», – зазначив він.

Постійний представник України вказав на те, що це був не одиничний випадок: лише у березні 2021 року подібні обстріли сталися в 12 різних місцях.

«Ми рішуче засуджуємо таку підлу та цинічну тактику Росії на Донбасі, коли місцеве населення використовується як живий щит для наподіяння втрат, ескалації ситуації на місцях та тиску на Україну для досягнення політичних цілей Кремля», – наголосив очільник української місії в ОБСЄ.

Зазначимо, 12 квітня у районі проведення Операції Об’єднаних сил загинув воїн Ярослав Карлійчук із Буковини.

Також 13 квітня поблизу Майорського від осколкового поранення загинув 40-річний чернівчанин Олексій Мамчій

3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади.

Того ж дня в тому ж районі загинув від кульових поранень сапер 10 огшбр Ігор Байтала. 6 квітня окупанти віддали його тіло, що залишалося у так званій сірій зоні.

5 квітня від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець 72 омбр солдат Владислав Мороз.

5 квітня смертельне кульове поранення біля Золотого-4 отримав молодший сержант Віктор Гелебрант із 92-ї окремої механізованої бригади.

6 квітня від підриву в авто в районі села Степне на Донеччині загинув солдат 1 отбр Максим Стеблянко.

6 квітня внаслідок обстрілу з СПГ в районі Невельського на Донеччині загинув старший лейтенант Володимир Шпак із 58 омпбр.

8 квітня від снайперського вогню під Водяним на півдні Донецької області загинув боєць 36-ї окремої бригади морської піхоти матрос Денис Юшко.

10 квітня загинув 24-річний Андрій Теперик із 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ім. кошового отамана Івана Сірка.

Джерело: Укрінформ