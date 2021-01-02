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    В новому році Авдіївка залишилася без води

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Військово-цивільна адміністрація закликає &laquo;з розумінням ставитися до ситуації&raquo; </p> - В новому році Авдіївка залишилася без води

    Військово-цивільна адміністрація закликає «з розумінням ставитися до ситуації»

    Фото з відкритих джерел

    Погодні умови знеструмили насосну станцію в прифронтовій зоні

    Через знеструмлення Донецької фільтрувальної станції і Оленівської підвищувальної водопровідної насосної станції місто Авдіївка те ще ряд населених пунктів Донецької області залишаються без водопостачання. Критична ситуація триває вже другий день, повідомляє УНН з посиланням на компанію «Вода Донбасу».

    «Через погодні умови знеструмлені Донецька фільтрувальна станція і Оленівська підвищувальна водопровідна насосна станція. Зупинено подачу води в місто Авдіївку, селища: Червоний Партизан, Верхньоторецьке, Василівка, Крута Балка, села: Березове, Тарамчук, Степове, Солодке», – заявили в компанії вчора, 1 січня.

    При цьому у військово-цивільній адміністрації міста Авдіївка сподіваються, що вже завтра, 3 січня, вдасться відновити водопостачання у повному обсязі.

    «На даний час в результаті проведення відновлювальних робіт встановлено наявність додаткових незначних факторів, які завадили в узгоджений для цього час вивести енергопостачання станції на штатні параметри. Зміну з ДФС сьогодні вивезли і на завтра погоджено завіз наступної. Орієнтовно на 12:00 вже повинна бути доступна інформація по ситуації з запуском ДФС. Також повідомляємо, що сьогодні ввечері 02.01.2021 буде проведено розкачку з підземного резервуару без застосування підкачки бойлерних, так як технологічний запас води в резервуарі та відсутність його одночасного поповнення позбавляє цієї можливості. Час подачі води з 18:00 до 20:00. Є надія на повне відновлення водопостачання населення вже завтра», – заявили у військово-цивільній адміністрації 2 січня.

    Також у адміністрації закликали використовувати офіційну інформацію і «з розумінням ставитися до ситуації».

    На час зупинки роботи ДФС, як вказано, усі можуть скористатися низкою свердловин.

    Як повідомлялося раніше, у грудні «Укрзалізниця» відновила пасажирське сполучення з прифронтовою Авдіївкою. До того крайньою точкою Донбасу, до якої можна було доїхати із Києва, залишалося місто Покровськ.

    Теги: Донбас вода Укрзалізниця Авдіївка водопостачання
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