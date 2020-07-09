Російські окупанти обстріляли українських військових із забороненого озброєння



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Українські військові дали відсіч окупантам

Втрат у лавах українських захисників немає

Сьогодні, 9 липня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників з міномету 82-го калібру і протитанкового ракетного комплексу поблизу Новотошківського, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил немає.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим «Тиша» дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, 8 липня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, безпілотних літальних апаратів та стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 9 населених пунктів: Мар’їнка, Авдіївка, Хутір Вільний, Оріхове, Опитне, Зайцеве, Старогнатівка, Новолуганське та Новозванівка.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще троє – отримали поранення.