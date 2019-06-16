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    Доба на Донбасі: два десятки ворожих обстрілів, без втрат

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    Українські військовослужбовці на Донбасі - Доба на Донбасі: два десятки ворожих обстрілів, без втрат
    Українські військовослужбовці на Донбасі

    Ворог обстрілював українських захисників з БМП, мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

    У суботу, 15 червня, бойовики на Донбасі 21 раз порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

    Противник також обстрілював українських захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • два рази Лебединське – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
    • чотири рази околиці населеного пункту Авдіївка – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї;
    • Новотроїцьке – стрілецька зброя;
    • Красногорівка - великокаліберні кулемети, стрілецька зброя;
    • тричі Водяне – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • поблизу Верхньоторецьке – зі станкового протитанкового гранатомету;
    • в районі населеного пункту Піски – з 82 мм гранатомету та станкового протитанкового гранатомету.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні вісім разів:

    • чотири рази Станиця Луганська – гранатомети різних систем, стрілецька зброя; 
    • Новолуганське – з автоматичних гранатометів;
    • околиці Кримське - гранатомети різних систем, стрілецька зброя; 
    • поблизу населеного пункту Зайцеве – автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети;
    • Травневе – з міномети калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    «За минулу добу втрат серед українських захисників немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», - додали у пресцентрі.

    За даними розвідки 15 червня одного окупанта було знищено.

    Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил три рази. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

    • двічі поблизу населеного пункту Водяне – з гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • околиці Кримське – зі стрілецької зброї;

    «За поточну добу один військовослужбовець отримав поранення. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

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